L'NBC prepara una versió pròpia de la sèrie espanyola «Pequeñas coincidencias»

La cadena nord-americana NBC ha encarregat el pilot de la sèrie Someone Out There, que es basarà en la comèdia espanyola Pequeñas coincidencias. Creada i dirigida per Javier Veiga, la ficció es va estrenar el desembre del 2018 a la plataforma Amazon Prime Video. La sèrie, protagonitzada pel mateix Javier i Marta Hazas, tracta sobre com les vides de dos amics s'entrellacen constantment, com si es tractés de petites coincidències, enmig d'una recerca de tots dos per trobar parella. En la segona temporada, després d'aconseguir estar junts, comencen a sorgir una sèrie de problemes als quals s'hauran d'enfrontar junts.