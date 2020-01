Mor als 74 anys l'actriu Marsha Kramer, la Margaret de «Modern Family»

L'actriu Marsha Kramer, que s'havia convertit en una presència habitual a la sèrie Modern family donant vida al personatge de Margaret, l'assistent del patriarca, ha mort als 74 anys. «Molt trist de sentir que la meva veterana amiga, Marsha Kramer, ha mort», ha escrit el director Jeff Greenberg al seu perfil de Twitter. A més de la famosa sitcom, Kramer també va treballar en altres títols de televisió com Navy. Investigación criminal, Dr. Ken, Frasier o Malcolm in the Middle, havent debutat a principi de la dècada dels setanta a El show de Bill Cosby.