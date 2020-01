Els premis Humanitas reconeixen la sèrie «This is Football», de John Carlin

La sèrie This is Football, de John Carlin i produïda per la catalana Brutal Media, ha estat una de les reconegudes amb el Premi Humanitas a el millor documental, segons un comunicat de la productora. L'episodi premiat, Redemption, mostra el paper del futbol en la reconstrucció de l'ànima de Rwanda després del genocidi, en uns premis nord-americans que reconeixen les històries que reafirmen l'entesa i la llibertat, i premien escriptors de cinema i televisió. La sèrie, produïda també per October Films, i estrenada el 2 d'agost passat a més de 200 territoris, és un contingut original per Amazon Prime Video.