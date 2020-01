La producció «Élite» renova tot el seu elenc en la quarta temporada

Netflix va confirmar recentment la renovació per una quarta temporada d' Élite, una de les seves produccions espanyoles amb més èxit. No obstant això, segons informa el portal Fuera de Series, els personatges actuals no continuaran després de la tercera entrega, que s'estrenarà aquest pròxim mes de març. Abans que es produeixi aquest canvi de personatges, la sèrie tancarà totes les trames actualment obertes, i deixar lloc als nous alumnes, que, en la quarta temporada, entraran a formar part del selecte club del col·legi Las Encinas.