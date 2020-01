Arturo Valls presentarà «The Masked Singer», el nou format d'Antena 3

Arturo Valls és l'escollit per presentar The Masked Singer, el nou talent show que prepara Antena 3 per a aquest mateix any. Les disfresses són l'eix central d'aquest format, creat originalment a Corea del Sud. En aquest guessing show, l'espectador, el públic i el jurat són els protagonistes. Són ells els que han d'endevinar la celebrity que hi ha darrere la màscara mentre fan conjectures amb molt d'humor. Setmana rere setmana, diversos famosos es batran en duel per ser el que aconsegueixi passar a la següent gala. Així, el que més suports rebi per part del públic a la final serà el que es coronarà com el guanyador.