Blas Cantó presenta la seva cançó per a Eurovisió 2020

El cantant Blas Cantó ha presentat aquest dijous "Universo", una producció que creix entre el pop ballable de sintetitzadors i certs passatges catàrtics i que li servirà per representar Espanya a Eurovisió 2020 el proper mes de maig.

Cantó, que ja havia agraït haver tingut "carta blanca" per treballar la seva proposta, ha declarat durant la connexió en directe realitzada per RTVE estar "supercontent amb el resultat".

Lanzarote i Tenerife havien estat els escenaris centrals escollits per al rodatge de el videoclip, que ha estat dirigit per Cristian Velasco.

"Perdóname, perdóname, uni-universo", es repeteix en la tornada d'aquesta composició en què, segons ha explicat, tracta de redimir amb el seu jo interior després d'un moment de la seva vida "en què probablement, en un acte de covardia ", no va alçar la seva veu.

La barreja final desborda sintetitzadors en la seva producció i connecta d'alguna manera amb "synthpop" i l'estil dels "nous romàntics" dels anys 80, recuperat posteriorment per grups actuals com els britànics Hurts.

Blas Cantó (Ricote, Múrcia, 1991) compta amb un disc en solitari al mercat, "Complicado" (2018), i altres quatre amb Auryn, el grup vocal juvenil que va vendre 140.000 còpies i que va rebre el guardó de "millor artista espanyol" en els MTV Europe Music Awards.

Guanyador del programa "Tu cara me suena", el seu somni per participar a Eurovisió es remunta a l'adolescència. De fet, el 2004 va ser finalista de la versió infantil de el festival i el 2011 ho va intentar anar de nou, ja com a membre d'Auryn.

RTVE va triar internament el passat octubre a aquest intèrpret com a representant espanyol a Eurovisió 2020 per ser "un dels fenòmens musicals més destacats del nostre país dels darrers anys, tant en grup, quan formava part de la reeixida banda Auryn, com ara en solitari".

"Es tracta d'un cantant amb un ampli registre interpretatiu i escènic, un magnífic directe i una dilatada experiència tant en televisió com sobre els escenaris", va destacar RTVE en el seu comunicat.

L'última vegada que l'ens públic va recórrer a aquest sistema de designació interna va ser el 2015 amb Edurne, que va acabar en el lloc 21 del concurs. Abans que ella, les candidatures de Pastora Soler a 2012 (desena) i El Sueño de Morfeo en 2013 (penúltims) van ser decidides també d'aquesta manera, encara que el públic sí va poder pronunciar-se sobre les cançons a interpretar.

En els últims quatre anys, el mètode escollit per a l'elecció va ser la celebració d'una gala emesa per La 1 de TVE, que va ser oberta a tot tipus de candidats els anys 2016 (la triada va ser Barei) i 2017 (Manel Navarro) i restringida a els participants d' "Operación Triunfo" el 2018 (Amaia i Alfred) i 2019 (Miki Núñez).

Tampoc aquesta fórmula va donar un resultat necessàriament millor per a Espanya en el concurs, ja que els seus representants van quedar relegats a les posicions finals, a destacar l'últim lloc de Navarro.

La 65 edició d'Eurovisió tindrà lloc del 12 al 16 de maig a l'Ahoy Arena de Rotterdam, amb capacitat per a 16.000 espectadors.