HBO ja permet descarregar continguts per veure sense connexió

La plataforma HBO, seguint l'exemple de la competència, ja ofereix la possibilitat de descarregar sèries, pel·lícules i documentals per veure sense connexió a la xarxa. Descarregant l'última versió de l'aplicació per a dispositius, els subscriptors del servei en streaming ja poden descarregar qualsevol contingut del seu catàleg en qualsevol dels cinc dispositius activats en cada compte. Aquesta opció offline permet emmagatzemar capítols de sèries o pel·lícules senceres a la memòria del dispositiu i accedir-hi més tard per al seu visionat.