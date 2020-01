Les sèries més esperades de 2020

Si ets un amant de les sèries que sempre estàs pendent de les grans plataformes, segur que ja ho has vist tot a Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Movistar ... Busques noves sèries per devorar?

Contínuament arriben a les pantalles noves creacions. Repassem algunes de les principals sèries de nova estrena que s'esperen per als pròxims mesos i que intentaran enganxar i convertir-se en tema de conversa recurrent en tots els centres de treball, bars i reunions familiars.

NETFLIX

Locke & Key: El 7 de febrer arriba aquesta adaptació del còmic Joe Hill sobre tres germans que després de l'assassinat del seu pare, es traslladen a la seva casa a Massachusetts per descobrir que la casa té claus màgiques que els donen poders i habilitats. Protagonitzada pel petit Jackson Robert Scott de tot just 11 anys i per Connor Jessup, ex de Falling Skies.

Space Force: Potser la sèrie més esperada de la plataforma per als pròxims mesos. No té data confirmada, tot i que s'espera per a finals d'any. Creada i protagonitzada pel genial Steve Carell (The Office) i amb John Malkovich en un dels seus rols principals, estarà centrada en la creació de la Força Espacial com una de les futures branques del govern nord-americà.



HBO

Avenue 5: La tornada de Hugh Laurie (Doctor House) en el paper de capità d'un creuer espacial es va estrenar el 19 de gener i està ambientada en un hipotètic futur passat l'equador d'aquest segle XXI. Zach Woods (The Office) i Ethan Phillips (Star Trek: Voyager) són alguns dels principals actors que completen el repartiment.

The Outsider: Una minisèrie de tot just quatre capítols basada en la novel·la homònima de Stephen King que ja ha vist la llum des de la segona setmana de l'any. Terror i investigació s'entremesclen en aquesta creació protagonitzada per Ben Mendelsohn (Bloodline), Bill Camp (Birdman, The Night Of), Julianne Nicholson (Masters of Sex) i Cynthia Erivo (Harriet).



AMAZON PRIME VIDEO

Star Trek: Picard: Acabada d'estrenar, compta amb un vell conegut de la saga com Patrick Stewart com a protagonista i amb un elenc en què destaquen Alison Pill (The Newsroom) i Santiago Cabrera (Heroes). La mort de Data i la destrucció de Romulus són el seu punt de partida.

Hunters: El nou d' Al Pacino i Josh Radnor (Com coneixements a la vostra mare) arriba a la fi del mes de febrer i està basada en una banda de 'caçanazis' que han descobert a la Nova York de 1977 una xarxa d'alts funcionaris que tramen la creació del Quart Reich en Estats Units.

'La Rueda del Tiempo': Basada en una emblemàtica sèrie de novel·les de Robert Jordan, la fantasia serà l'element principal en els seus episodis protagonitzats per Rosamund Pike. La sèrie suposa el salt internacional d'Álvaro Morte (El Professor de la Casa de Papel).



SÈRIES ESPANYOLES

Veneno (Atresplayer): La nova creació d'Els Javis sobre la vida i la mort de la Veneno tindrà vuit capítols i començarà a emetre aquest mes de març. Lola Dueñas, Goya Toledo i Ester Expósito seran alguns dels seus principals rostres recognoscibles.

Supernormal (Movistar +): Amb Miren Ibarguren (Aída, Escenas de matrimonio) com a protagonista i dirigida per Emilio Martínez-Lázaro (Ocho apellidos vascos, El otro lado de la cama), explicarà la vida d'una ambiciosa directora d'un banc d'inversió i mare en el frenètic món de segle XXI.

Nasdrovia (Movistar +): Leonor Watling i Hugo Silva reapareixen a la petita pantalla amb aquesta adaptació d'una novel·la de Sergio Sarria. Ella, advocada amb una vida rutinària, intenta canviar de vida en adonar-se dels motius que l'allunyen de la felicitat. La crisi dels 40, representada en aquesta creació.



ALTRES

The Falcon and the Winter Soldier (Disney +): L'univers Marvel torna a tenir una altra gran finestra amb aquesta sèrie que adapta una creació de Stan Lee i que torna a comptar amb Anthony Mackie, Sebastian Stan i Daniel Brühl. Els seus esdeveniments ocorren després dels Venjadores: Endgame, estarà dividida en sis episodis i s'espera la seva estrena per a final d'any.

Little Fires Everywhere (Hulu): Amb Reese Whitherspoon, Kerry Washington (Scandal), Rosemarie DeWitt (Black Mirror: Arkhangelsk) i Joshua Jackson (Dawson Crece i The Affair) com estrelles relata els destins creuats de la família Richardson, amb una enigmàtica mare i la seva filla que canvien les seves vides. Està basada en la novel·la de Celeste Ng que en el seu moment es va convertir en best-seller.

Stargirl (The CW): Els superherois tornen a la pantalla amb aquesta creació basada en la protagonista homónim