Mediaset prescindeix de «Cazamariposas» i ja prepara un nou programa

Set anys després d'estrenar-se al canal Divinity, Mediaset ha anunciat que el programa del cor Cazamariposas, presentat per Nuria Marín i Nando Escribano, finalitzarà les seves emissions pròximament. Segons informa Formula TV, el grup està treballant en un nou format, que s'emetrà a Cuatro i a Divinity, i seguirà comptant amb la presentadora Nuria Marín. El nou projecte, que s'emetrà diàriament i en directe, es nodrirà principalment dels realities, talent show i altres formats que el grup de Telecinco emet, com La Isla de las Tentaciones, Supervivientes, Got Talent o Gran Hermano, entre d'altres.