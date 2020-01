Netflix prepara una adaptació d'«One Piece» de carn i ossos

Netflix s'ha fixat en el món del manga per nodrir-se de nous continguts originals. La plataforma té previst produir una adaptació de la reeixida sèrie d'animació One Piece, en una versió protagonitzada per actors reals. Segons informa Vertele, la plataforma en streaming ha confirmat aquest nou projecte amb un concís comunicat a través del seu perfil a la xarxa social Twitter en el qual simplement ha assenyalat que ja hi està treballant: «Està en procés una sèrie d'acció real d' One Piece!» .

El desenvolupament de la sèrie anirà a càrrec de Tomorrow Studios i tindrà com a productor executiu al japonès Eiichiro Oda, creador d'aquesta història de manga estrenada el 1997 i de la qual s'han venut 430 milions de còpies que a més és la sèrie de manga més venuda de la història. El màxim responsable de el projecte serà Steven Maeda, que ha supervisat grans produccions com ara Expediente X, CSI Miami i Lost.

De moment només s'ha confirmat que la nova adaptació comptarà amb una temporada de 10 lliuraments, encara que si té èxit, pot ser renovada. Per ara no s'han donat detalls sobre els actors que participaran del projecte.

El creador de la història va anunciar fa uns anys que estava treballant amb un estudi de Hollywood per adaptar la sèrie, però fins ara no s'havia confirmat res.