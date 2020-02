Mikel López Iturriaga combinarà música i gastronomia a La 2

Mikel López Iturriaga es posarà pròximament al capdavant dels fogons a La 2 de Televisió Espa-nyola amb un programa que unirà dues de les seves grans passions: música i menjar. Segons informa la televisió pública, Banana Split és una producció de RTVE en col·laboració amb Onza Entertainment, per la qual passaran artistes i xefs cada setmana, i en la qual l'humor serà un ingredient fonamental. Els enregistraments dels programes començaran la setmana vinent i és previst que s'estreni aviat en la franja de màxima audiència.

Conegut per haver creat el divertit i irreverent bloc gastronòmic El Comidista, López Iturriaga parlarà a Banana Split de música, però tenint la gastronomia molt present. A cada programa haurà d'elaborar una playlist al voltant d'un concepte gastronòmic. Per fer-ho necessitarà l'ajuda dels que saben més de música: els mateixos artistes. I ho farà sempre amb molt d'humor, segons el comunicat de RTVE.

Com es cuina una cançó de l'estiu? Què és més cru: el trap o el heavy? Què estan disposades a fer per diners les estrelles del rock? I les de l'indie? En aquest programa hi haurà hipsters, clàssics que agraden a tothom, mil·lennistes i zetes amants de l' autotune. I, naturalment, els millors xefs, per parlar de la millor gastronomia