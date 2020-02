El nou «¿Quién quiere ser millonario?» de Juanra Bonet seguirà a Antena 3

El mític concurs ¿Quién quiere ser millonario? va tornar recentment a Antena 3 per commemorar el seu vintè aniversari. Presentat per Juanra Bonet, inicialment era previst que només s'emetessin quatre lliuraments. No obstant això, i davant dels bons resultats obtinguts, Atresmedia ha decidit renovar-lo, segons una informació del portal El Televisero. De moment no han transcendit més detalls sobre quants lliuraments té pensat gravar Antena 3 i si el concurs es quedarà definitivament a la graella de la cadena. El concurs es va emetre entre el 1999 i el 2001 a Telecinco amb el presentador Carlos Sobera.