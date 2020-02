Quim Masferrer presenta al 33 «Molta merda», un documental sobre el reciclatge

Aquesta nit, a les 00.30 h, el 33 estrena el documental Molta merda. El popular actor i presentador Quim Masferrer, conegut per ser El foraster, és el presentador d'aquest documental que el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme (CTRSUM) va produir per incloure'l dins la campanya de conscienciació «Recicla i guanyaràs». Amb el seu particular sentit de l'humor i la seva proximitat, Masferrer s'encarrega d'explicar la realitat del reciclatge a la comarca del Maresme i, per extensió, arreu de Catalunya.