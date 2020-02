Bebe protagonitzarà la nova aposta de ficció de Movistar +

La cantant i actriu María Nieves Rebolledo Vila, coneguda artísticament com Bebe, serà la protagonista de Libertad, l'aposta de ficció de Movistar + amb direcció d'Enrique Urquizu. Segons informa la plataforma en un comunicat, es tracta d'un relat d'aventures a l'Espanya del 1807.

El rodatge de la sèrie, que constarà de 5 episodis de 50 minuts, tindrà una durada total de 15 setmanes, i es desenvoluparà en diferents localitzacions de Madrid, Segòvia, Conca i Guadalajara.

Bebe encarnarà el personatge de la Llanera, una dona que surt de presó després de 17 anys, amenaçada sempre amb la pena de mort. El seu fill Juan va néixer a la cel·la i no coneix el seu pare, el cèlebre bandoler Lagartijo. Mare i fill intentaran viure la llibertat que tants anys els ha estat negada mentre són perseguits per bandolers i el Governador. Lagartijo, Aceituno i el Governador busquen la Llanera, però també es busquen entre si. A l'Espanya del segle XIX no hi ha lloc per a tots, i encara menys per a traïdors.

Isak Férriz, Xabier Deive, Jorge Suquet, Sofía Oria i Jason Fernández completen el repartiment de la ficció, que tindrà la col·laboració especial de Luis Callejo i Pedro Casablanc.

Per ara no hi ha data per a l'estrena d'aquesta producció, que podria arribar entre final d'aquest any i principi del vinent.