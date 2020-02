La sèrie «Vamos, Juan» s'estrenarà al canal TNT el diumenge 29 de març

Javier Cámara tornarà a la política el diumenge 29 de març gràcies a Vamos, Juan, la seqüela de Vota Juan, una sèrie original del canal TNT, produïda per 100 Balas (Mediapro) i WarnerMedia. La cadena de pagament va anunciar ahir la data d'estrena d'aquesta comèdia política en la qual Cámara torna a interpretar el personatge de Juan Carrasco. Han passat dos anys des que aquest ministre d'Agricultura va tocar el cim més alt del poder. Ara, allunyat de l'activitat política, fa una vida senzilla treballant com a professor de Biologia en un institut de Logronyo. No obstant això, no tardarà a tornar a la política.