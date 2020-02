TVE renova per a una quarta temporada la sèrie «Estoy vivo»

La direcció de Televisió Espa-nyola ha donat llum verd a la renovació, per a una quarta temporada, de la sèrie Estoy vivo, segons va confirmar ahir la productora Globomedia (Mediapro) en un comunicat. Creada per Daniel Écija i produïda per RTVE en col·laboració amb Globomedia i Good Mood, la sèrie, que es va estrenar el 2017 amb una gran acollida del públic i de la crítica professional, seguirà narrant els passos de Manuel Márquez (Javier Gutiérrez) i Enlace (Alejo Sauras) després d'haver deixat l'audiència en suspens amb un final obert a la tercera temporada.

Després d'enfrontar-se al Carnisser de Mitjanit a la primera temporada, a les forces del mal desfermades al madrileny barri de Vallecas en el segon lliurament, i a la pèrdua dels seus éssers més estimats en la tercera, la particular parella protagonista ara rebrà una nova missió de la Passarel·la en aquesta quarta entrega, que podria arribar a final d'any.

La sèrie, una barreja de diversos gèneres i elements sobrenaturals, aconsegueix la seva quarta temporada després d'haver rebut importants premis i reconeixement en el sector, entre ells el premi Ondas per a Javier Gutiérrez com a millor intèrpret masculí de ficció; el premi MIM Series a millor guió i també el Fotogramas de Plata i el premi Feroz a millor actor per a Sauras.