Acord milionari per reunir els actors de la sèrie «Friends»

Després que molts productors i cadenes ho intentessin sense èxit des del seu final, la totpoderosa HBO va confirmar fa uns mesos que estava treballant en un projecte per reunir els actors de la mítica sèrie Friends. No obstant això, l'acord no estava tancat, atès que faltava saber la quantitat que cada un dels protagonistes rebria per participar en aquesta producció. Fa unes setmanes, el portal Deadline assegurava que les altes exigències econòmiques de Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courtney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow i David Schwimmer posaven en perill el projecte.

El mateix portal informa ara que els actors han acceptat rebaixar les seves condicions i han arribat a un principi d'acord amb Warner per dur a terme l'esperada reunió. El mitjà esmentat assenyala que cada protagonista de la sèrie guanyarà entre 3 i 4 milions de dòlars (entre 2,7 i 3,6 milions d'euros) per aquest especial, que, a més de la seva presència, tindrà també la participació dels showrunners MartaKauffman i David Crane.

El retrobament dels protagonistes de Friends arribaria com a programa especial en forma de retrospectiva en el qual cada actor recordaria anècdotes viscudes durant els anys en els quals es va emetre la sèrie, entre el 1994 i el 2004. El projecte, que podria fer-se realitat molt aviat, s'emetria a través de la nova plataforma HBO Max.