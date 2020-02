Prensa Ibérica i Grup Zeta tornen a editar la revista infantil Boing

Prensa Ibérica ha arribat a un acord amb Mediaset España i Warner Media per editar la revista infantil Boing. Inspirada en els continguts i el to del canal infantil de mateix nom, la revista mensual Boing, dirigida a infants de 4 a 12 anys, és una publicació lúdica de referència en la informació d'entreteniment dels joves. En aquesta nova etapa, sota l'impuls de Prensa Ibérica, la revista oferirà nous continguts sobre les sèries que ha popularitzat el canal. La publicació, que va néixer el 2011, ofereix reportatges sobre els protagonistes de les seves sèries favorites, activitats per fer en família i amb amics, còmics i passatemps, a més d'informació de cinema, videojocs, llibres, música, Internet i notícies per al públic infantil.