La 1 estrena aquesta tarda el nou concurs diari «El cazador»

Concursants anònims enfront dels millors concursants de televisió d'Espanya. Aquest és el punt de partida d' El cazador, el nou concurs diari de preguntes i respostes per a les tardes de La 1, produït per RTVE en col·laboració amb Mediacrest, que s'estrena avui. «Un format senzill amb les seves particularitats, que esperem que faci gaudir el públic», va assenyalar el director de Continguts i Canals de RTVE, Fernando López Puig, durant la seva presentació. López Puig va subratllar «la il·lusió que el concurs diari torni a TVE» amb aquesta adaptació del format The chase, emès amb gran èxit durant tretze temporades al Regne Unit.

Ion Aramendi, presentador amb una àmplia experiència en televisió, serà el conductor d'aquest nou espai de la televisió pública. Erundino Alonso, la cara més coneguda de Los Lobos ( Boom), Ruth de Andrés, «magnífica» del concurs de La 2 Saber y Ganar, i Paz Herrera i Lilit Manu-kyan, dues conegudes cares del Pasapalabra, seran els grans concursants que passaran per El cazador, per posar a prova el seu talent davant altres concursants que mai abans han destacat en cap programa televisiu.

El programa constarà de diverses fases en les quals els concursants anònims hauran de lluitar de valent per aconseguir el premi final.