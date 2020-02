Mor als 49 anys el periodista i columnista del diari El Mundo David Gistau

L'escriptor i periodista madrileny David Gistau va morir diumenge a Madrid als 49 anys d'edat «després de dos mesos lluitant molt contra la mort», segons va informar ahir el diari El Mundo, del qual era columnista.

El comunicador no ha pogut superar una lesió cerebral que va patir el mes de novembre. David Gistau va treballar en diversos diaris espanyols com La Razón, l'ABC i El Mundo. També va ser corresponsal de guerra a l'Afganistan i actualment col·laborava com a tertulià a El Programa de Ana Rosa de Telecinco.