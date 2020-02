Showtime cancel·la «Ray Donovan» per sorpresa i sense final

El canal Showtime ha anunciat la cancel·lació de la seva sèrie de televisió Ray Donovan, que es queda així sense temporada final i amb moltes trames sense desenllaç. La plataforma va decidir per sopresa posar fi al reeixit drama criminal estrenat el 2013 i protagonitzat per Liev Schreiber i Jon Voight.

«Després de set temporades increïbles, Ray Donovan ha conclòs la seva carrera a Showtime. Estem orgullosos que la sèrie finalitzés amb una audiència tan forta. El nostre més sincer agraïment a Liev Schreiber, Jon Voight, el productor David Hollander i a tot l'equip, passat i present, pel treball dedicat», va dir un representant de la cadena, en declaracions recollides per Deadline.

La cancel·lació per sorpresa de Ray Donovan, de la qual es va emetre recentment la setena temporada, ha agafat desprevinguda no només l'audiència, sinó també el seu equip, que ja pensava en la que seria la vuitena i definitiva tanda de capítols. Així ho ha deixat clar el showrunner de la sèrie, David Hollander. «Encara ens costa fer-nos-en la idea», ha explicat en una entrevista concedida al portal Vulture. Hollander ha explicat que l'equip de guionistes ho tenien tot lligat per cloure les trames obertes amb una vuitena temporada i que la direcció del canal no els ha donat encara cap explicació per la cancel·lació.