La tercera temporada de «You» es posa en marxa amb alguns canvis

Menys d'un mes després de l'anunci de la seva renovació per a una tercera temporada, Netflix ha arrencat la producció de la nova tanda d'episodis de You. Si tot va com com està previst, els nous episodis poden arribar a final d'any. Com ja va passar en la segona temporada, en la qual el protagonista es mudava de Nova York a Los Angeles per emprendre una nova vida, a la tercera es produirà un altre canvi d'ambientació. Joe Goldberg, el personatge interpretat per Penn Badgley, farà el salt als suburbis, on haurà d'aprendre a conviure amb Love i amb la perspectiva d'una pertorbadora família.