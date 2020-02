«CSI» podria tornar en forma de minisèrie per celebrar els seus 20 anys

La pròxima tardor es compliran dues dècades de l'estrena de CSI, la sèrie que donaria lloc a la reeixida franquícia televisiva de la cadena CBS, amb les successives CSI: Miami, CSI: New York i CSI: Cyber. Per celebrar l'efemèride, la cadena nord-americana i els creadors de la ficció, Anthony E. Zuiker i Ann Donahue, estudien produir una minisèrie en què hi hauria els actors de la primera etapa. Segons informa La Vanguardia, el projecte tindria de guionista Jason Tracey ( Elementary). William Petersen, que va interpretar Gil Grissom durant nou temporades, i Jorja Fox, que va donar vida a Sara Sidle, ja haurien aprovat el projecte.