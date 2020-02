«El Ministerio del Tiempo» viatjarà als anys de la 'movida' en la seva nova temporada

El rodatge de la quarta temporada de la sèrie El Ministerio del Tiempo ja està en marxa des de fa unes setmanes i a poc a poc es van donant a conèixer nous detalls sobre les seves trames. Segons va informar ahir TVE, els agents, interpretats per Rodolfo Sancho, Aura Garrido, Hugo Silva, Nacho Fresneda i Macarena García, en els nous episodis viatjaran per èpoques tan diverses de la història com la cort de l'Anglaterra del segle XVI, l'Espanya de la postguerra, la Madrid de la dècada dels vuitanta, amb la famosa movida, o el segle d'or de Velázquez.