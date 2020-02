Netflix renova «Sex Education» per a una tercera temporada

Entre les moltes sèries que Netflix té al seu catàleg, Sex Education és una de les que més comentaris ha generat els últims anys. Després de la bona acollida que ha tingut la seva segona temporada, estrenada el 17 de gener passat i que en poques setmanes ja ha acumulat prop de 40 milions de visualitzacions, la plataforma en streaming no ha tardat gaire a anunciar la seva renovació per a una tercera tanda d'episodis. Com ja és habitual, Netflix va fer oficial la renovació mitjançant un breu vídeo publicat a les seves xarxes socials en la qual revela que «la tercera temporada està de camí».

Creada per Laurie Nunn, aquesta producció britànica nar-ra les aventures d'un adolescent que, gràcies als coneixements adquirits a través de la seva mare, sexòloga de professió, decideix obrir una consulta sobre sexualitat al seu institut. A partir d'aquí, el jove anirà resolent, a la seva manera, els dubtes sobre el sexe que tenen molts dels seus companys.

Asa Butterfield, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Gillian Anderson, Alistair Petrie, Connor Swindells i Chaneil Kular encapçalen el repartiment de la sèrie, que s'ha convertit en tot un fenomen des de la seva estrena, a principi de l'any passat, especialment entre el públic adolescent. Els nous episodis de Sex Education arribaran a la plataforma previsiblement el gener de l'any vinent.