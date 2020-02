La cadena NBC renova «Superstore» per a una sisena temporada

NBC ha anunciat la renovació de Superstore per a una sisena temporada, segons informa el portal TVLine. La cadena nord-americana ha confirmat així la continuïtat de la reeixida comèdia protagonitzada per America Ferrera i Ben Feldman. Creada per Justin Spitzer, la ficció se centra en la vida dels treballadors de Cloud 9, una enorme botiga departamental situada a St. Louis, Missouri. Amb Ferrera i Feldman, completen l'elenc Lauren Ash, Colton Dunn, Nico Sants, Nichole Bloom, Kaliko Kauahu i Mark McKinney.