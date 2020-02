L'última temporada d'«Outlander» arriba dilluns a Movistar +

Movistar estrena dilluns, 17 de febrer, la cinquena i última temporada d' Outlander, l'adaptació televisiva del best-seller internacional de l'escriptora Diana Gabaldon. Segons ha explicat la plataforma en un comunicat, en els nous episodis la sèrie manté el seu segell de sèrie fosca, madura i atrevida en el tractament de la violència i el sexe, que barreja l'element fantàstic del viatge en el temps amb la relació apassionada dels seus protagonistes, fet que la converteix en alguna cosa més que una simple sèrie d'època.

La sèrie segueix Claire Beauchamp (Caitriona Balfe), una infermera de combat del 1945 casada amb Frank Randall el segle XX, que misteriosament és portada a través del temps fins al 1743, on coneix Jamie Fraser (Sam Heughan), un jove guerrer escocès. Aviat els dos protagonistes s'enamoren i decideixen casar-se, en el que suposa el segon matrimoni per a ella. En els nous episodis, Claire i Jamie s'han d'enfrontar aquest cop a l'esclat del conflicte entre la Corona anglesa i les colònies americanes el 1767.

Desenvolupada per Ronald D. Moore, la sèrie és protagonitzada per Caitriona Balfe ( Le Mans' 66, Ahora me ves) en el paper de Claire, una dona forta i independent, avançada al seu temps, i per l'actor Sam Heughan ( Island at War) com l'escocès Jamie.

Sophie Skelton, Richard Rankin, Lauren Lyle i César Domboy completen l'elenc.