Mónica Naranjo no presentarà la segona edició de «La isla de las tentaciones»

La isla de las tentaciones es va acomiadar dijous a Telecinco havent-se convertit en el gran fenomen de la temporada, i havent registrat audiències de rècord. No obstant això, poc després del final del reality, la seva presentadora, la figuerenca Mónica Naranjo, va fer públic que no continuarà en la segona edició. « La isla de las tentaciones sempre estarà en el meu cor i només tinc paraules d'agraïment», va escriure la cantant en una carta que va publicar a Instagram, en la qual també desitja molta sort a la persona escollida per substituir-la al format.