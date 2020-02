La quarta temporada de la sèrie «The Good Fight» arribarà el dia 9 d'abril

La cadena CBS ha anunciat que la quarta temporada de The Good Fight s'estrenarà el dia 9 d'abril. La nova tanda estarà formada per un total de deu capítols, com les tres anteriors. La trama dels nous episodis d'aquest thriller legal se situa en un escenari molt diferent per a la protagonista, l'advocada Diane Lockhart (Christine Baranski), i els seus companys del bufet d'advocats Reddick Boseman & Lockhart, després que la firma hagi perdut el seu principal client: Chumhum. La quarta temporada tindrà com a convidat Michael J. Fox, que interpretarà Louis Canning, un personatge que ja havia aparegut a The Good Wife.