Ruth Lorenzo substituirà avui Natalia Jiménez al jurat d'«Operación Triunfo»

La cinquena gala d' Operación Triunfo 2020 es presenta aquesta nit amb canvis a la taula del jurat. Segons informa Vertele, Natalia Jiménez es perdrà la cita d'avui per un compromís professional i serà substituïda puntualment per Ruth Lorenzo. D'altra banda, el talent show de La 1 de Televisió Espanyola rebrà aquesta nit la visita de la cantant catalana Gisela, just una setmana després d'haver actuat a la cerimònia dels premis Oscars. També passaran pel plató Nil Moliner i Dani Fernández, que interpretaran una cançó en directe a l'escenari.