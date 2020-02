HBO renova la comèdia espacial «Avenue 5», protagonitzada per Hugh Laurie

HBO ha decidit renovar Avenue 5, la comèdia espacial creada per Armando Iannucci i protagonitzada per l'actor britànic Hugh Laurie. Laurie interpreta Ryan Clark, el capità d'una nau espacial futurista que fa viatges de luxe per l'espai. De forma sobtada, l'aparell té un aparatós accident que treu la pitjor cara de la seva tripulació, que haurà de fer front a aquesta inesperada situació bregant amb uns passatgers poc acostumats a ser solidaris. Zack Woods, Josh Gad, Suzy Nakamura, Rebecca Front, Himesh Patel i Nikki Amuka completen l'elenc de la ficció.