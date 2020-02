Fox prepara una nova sèrie inspirada en la mítica pel·lícula «Els Goonies»

El clàssic de cinema d'aventures juvenil Els Goonis servirà d'inspiració per a la nova sèrie de televisió que prepara Fox. Segons Deadline, el projecte es basa en la història del film, estrenat el 1985, si bé la seva trama serà bastant diferent. La sèrie estaria protagonitzada per Stella Cooper, una dona que amaga alguns secrets i que decideix deixar enrere la seva vida a Nova York per traslladar-se al seu poble natal, on acceptarà un lloc com a professora. Allà coneixerà tres joves que volen gravar un remake de la seva pel·lícula favorita: Els Goonies.