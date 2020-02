Polèmica destitució de Garea com a president d'Efe

Fernando Garea va comunicar ahir, amb una carta dirigida a la plantilla, la seva destitució com a president de l'agència Efe. «Dissabte passat el secretari d'Estat de Comunicació em va traslladar la decisió del president del Govern de procedir a la meva destitució com a president», assenyala. En el comiat, Garea recorda que quan va ser nomenat -el juliol del 2018, coincidint amb l'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa- va constatar la necessitat d'una profunda renovació d'Efe. Així, enumera els canvis que havia iniciat i recorda que està en marxa un pla estratègic que ha d'abordar el futur dels continguts, de l'empresa i dels treballadors.

Poques hores després que Garea donés a conèixer la seva destitució, la secretaria d'Estat de Comunicació va fer oficial el nomenament de la periodista Gabriela Cañas com a nova presidenta d'Efe. Cañas, nascuda a Conca i de 63 anys, serà la primera dona al capdavant de l'agència de notícies. Periodista i escriptora, la seva trajectòria professional ha estat vinculada al diari El País. «La consolidació i modernització d'Efe per seguir sent una agència de referència serà una de les prioritats de la futura presidenta, que assumirà el càrrec després de completar-se el procediment habitual», va indicar la secretaria d'Estat.



«No som l'agència del Govern»

Garea no va dubtar a incloure dures crítiques al Govern central en la carta. «Una agència pública de notícies no és una agència de notícies del Govern. Ho repeteixo i ho subratllo perquè és oportú: ens ensenyen que una agència pública de notícies no és una agència de notícies del Govern, ni tan sols una agència oficial», afirma Garea. El periodista creu que cal una «desgovernamentalització» de l'agència, i recorda que, després de ser nomenat, va aconseguir que tots els grups parlamentaris signessin un document en què es comprometien a «promoure l'elecció parlamentària dels presidents» d'Efe.