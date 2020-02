«La unidad» arribarà el proper mes de maig a Movistar +

Movistar + estrenarà el pròxim mes de maig La unidad, una nova sèrie original basada en testimonis inèdits i experiències reals d'alts professionals de la lluita antiterrorista. Segons ha informat la plataforma en un comunicat, es tracta d'un thriller policíac creat per Dani de la Torre i Alberto Marini que revela com actuen i viuen els membres de la Unitat d'Investigació Policial que lluita contra el terrorisme gihadista. Aquest equip de professionals està liderat per la comissària en cap, Carla, intepretada per l'actriu Nathalie Poza.

La sèrie, de la qual s'han rodat escenes a la Jonquera, Palafrugell, Girona i Figueres, ofereix una perspectiva desconeguda de la feina policial, necessàriament anònima, a partir d'una complexa operació que abasta diferents països. Una aposta que combina l'entreteniment amb una trama de plena actualitat per a la qual s'ha dut a terme un minuciós treball de documentació. Madrid, Galícia, Màlaga i Melilla també han estat escenaris d'un rodatge que ha creuat les fronteres i inclou localitzacions internacionals com Nigèria, Tolosa i Perpinyà.

Michel Noher, Marian Álvarez, Luis Zahera, Raúl Fernández de Pablo, Carlos Blanco, Fele Martínez, Alba Beer Sheva i Francesc Orella completen el repartiment principal de la sèrie, que constarà de sis episodis de 50 minuts.