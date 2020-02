Jude Law i Naomi Harris protagonitzen «El tercer día» a HBO

Jude Law i Naomi Harris encapçalen El tercer día, la nova minisèrie que HBO estrenarà a Espanya el dia 12 de maig. Segons la plataforma nord-americana, aquest serà «el primer drama de televisió immersiu amb un innovador esdeveniment en directe organitzat com a part de la sèrie». Tal com informa el portal Deadline, entre els tres primers episodis (protagonitzats per Law) i els tres últims (protagonitzats per Harris), la producció celebrarà un esdeveniment al Regne Unit que connectarà les dues històries mitjançant una representació teatral en directe.

Creada per Dennis Kelly ( Utopia) i Felix Barrett, El tercer dia és composta per sis episodis. Els tres primers, englobats amb el nom de Verano, narren les aventures de Sam, personatge a qui dona vida Jude Law, un home que se sent atret per una misteriosa illa situada a la costa britànica, en la qual resideix una inquietant comunitat de persones que el rebran amb actitud hostil. Els tres lliuraments següents, emesos com a Invierno, segueixen Helen, interpretada per Naomi Harris, una estranya dona de fort caràcter que aterra per casualitat a la mateixa illa buscant respostes. No obstant això, un cop allà en trobarà alguna més.

A més a més de Jude Law i Naomie Harris, la minisèrie també té els actors Katherine Waterston, Emily Watson i Paddy Considine, entre d'altres.