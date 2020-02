Netflix renova la sèrie espanyola «El vecino» per una segona temporada

Les històries del maldrestre superheroi de barri Titán, interpretat per Quim Gutiérrez, tindran continuïtat. Netflix ha decidit renovar-les per una segona temporada El vecino, la sèrie que adapta els còmics il·lustrats per Pepo Pérez amb guions de Santiago García i que es va estrenar a finals de l'any passat a la plataforma en streaming. La comèdia, adaptada per Miguel Esteban i Raúl Navarro, tindrà d'aquesta manera una nova tanda d'episodis, que arribaran a final d'aquest any. Adrián Pino, Clara Lago i Catalina Sopelana, al costat de Quim Gutiérrez, seguiran donant vida als seus respectius personatges.