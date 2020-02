La cadena NBC renova «The Blacklist» per una vuitena temporada

La cadena nord-americana NBC ha confirmat la renovació, per una vuitena temporada, de la sèrie The Blacklist. La sèrie, que es va estrenar el 2013, s'ha convertit amb les seves últimes dues temporades en una de les grans apostes del canal. El drama d'espionatge protagonitzat per James Spader i Megan Boone s'ha fet un lloc amb unes audiències més que respectables. Creada per Jon Bokenkamp, The Blacklist gira al voltant de Raymond Reddington, un excèntric milionari disposat a col·laborar amb l'FBI, i assenyalar en una llista els criminals més temibles del planeta.