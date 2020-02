«L'ofici de viure» torna avui a TV3 amb la segona temporada

El programa L'ofici de viure torna aquesta nit, a les 23.35 h a TV3, després de la bona acollida de la primera temporada, amb programes que van liderar l'audiència a la televisió catalana durant la seva emissió i després a internet. El format, dirigit i presentat per Gaspar Hernàndez, mostra altres maneres de pensar i de viure. Ho fa des de la teoria i la pràctica, i els entrevistats sovint parlen en primera persona, des la seva experiència. La versió radiofònica fa catorze anys que s'emet a Catalunya Ràdio, i és un dels programes líders de la ràdio catalana a internet.

La segona temporada de L'ofici de viure arrencarà amb L'efecte actitud. El capítol explorarà com cultivar l'actitud per viure millor el dia a dia, però també per afrontar situacions doloroses. Gaspar Hernàndez començarà anant a Camprodon per conversar amb Víctor Küppers, llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i un dels conferenciants catalans amb més seguidors al món.

Segons Küppers, cada dia es pot decidir quin es vol que sigui l'estat d'ànim predominant: ell decideix viure amb passió i entusiasme. Però una altra cosa són les situacions doloroses: com es poden afrontar? El programa en parlarà amb la psicòloga Begoña Odriozola, i amb Pere Bahí, un empresari d'Olot que va perdre la dona en la tragèdia de l'avió de Germanwings, l'any 2015.