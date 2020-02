«Crims» aborda el cas de Josep Talleda a Sant Hilari Sacalm

Carles Porta viatja aquesta nit, amb el programa Crims de TV3, fins a l'any 1987, per recordar el cas de Josep Talleda, també conegut com l'«Espereu-me» pels seus veïns de Sant Hilari Sacalm, un assassí en sèrie amb una llarga història criminal. En el primer capítol d'aquest cas, la tranquil·litat es trenca al municipi selvatà el diumenge 12 de juliol del 1987, quan troben morta una nena de 14 anys al voral d'una carretera, amb un cop molt fort al cap. La nena es deia Montse Ávila i era filla d'una família de 8 germans. El crim va sacsejar tot el poble i va disparar els rumors sobre qui podria ser l'assassí.

Josep Talleda era la viva imatge d'un bon jan. Alt, gros i fort, amb les galtes sempre enrojolades, semblava un pagès ple de paciència i bon caràcter. De fet, a Sant Hilari Sacalm, el poble on va viure gran part de la seva vida, tothom l'apreciava. La realitat, però, és que Talleda va morir a la presó als 71 anys mentre complia una condemna de 15 anys per l'assassinat de Vjollca Papa, una prostituta albanesa. No era la primera vegada que entrava a la presó. De fet, estava considerat pels experts criminòlegs que s'havien fet càrrec del seu cas com un assassí en sèrie amb una ment freda i cruel.

La història criminal de Talleda comença el 1978 amb la desaparició de Francesca Boix, una dona de Sant Hilari que un dia va sortir de casa amb el cabàs d'anar a comprar i no hi va tornar mai més. Tot i que la víctima ajudava Talleda, que tenia una torneria, ningú va sospitar d'ell fins al cap de molts anys, quan se'l va culpar d'un altre assassinat.

El 1987, quan es va trobar el cadàver de la nena Montse Àvila, la policia va començar a sospitar i Talleda va ser detingut. En un primer moment, la jutge que s'ocupava del cas va deixar-lo en llibertat per manca de proves. Finalment, després que les dones del poble es mobilitzessin, se'l va condemnar a 10 anys de presó. A més, es va descobrir que l'assassí abusava tant de la Montse com de la seva germana i que, alguna vegada, havia portat les nenes al pantà de Susqueda, on se sospitava que havia llençat el cadàver de la seva primera víctima.

Talleda va ingressar a la presó el 1990, però a causa de l'aplicació de l'antic codi penal que preveia importants reduccions de pena per bona conducta, va començar el tercer grau el 1998 i el 2000 ja estava definitivament en llibertat.