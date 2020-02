«Tesis», d'Alejandro Amenábar, farà el salt a la petita pantalla

Tesis, l'òpera prima del director Alejandro Amenábar i una de les grans pel·lícules espanyoles de la dècada dels noranta farà el salt a la petita pantalla en forma de sèrie. Segons informa la revista Variety, la productora francesa Federation Entertainment, que en els últims anys ha produït títols com Marianne o Marseille, ha adquirit els drets la pel·lícula, estrenada als cinemes el 1996 i guanyadora de set premis Goya, inclosos els de millor pel·lícula, millor director novell i guió original. Tot i que pocs detalls s'han donat a conèixer sobre aquest projecte, que tampoc se sap on s'emetrà, la trama es traslladarà a l'actualitat.

Segons la mateixa informació, Enrique Cerezo exercirà de productor executiu del projecte, com també Guido Rud (un dels responsables de la reeixida comèdia estrenada l'any passat Padre no hay más que uno). En els pròxims mesos la productora donarà a conèixer més detalls sobre aquest projecte, com els actors protagonistes i el canal a través del qual es podrà veure.

Protagonitzada per Ana Torrent, Eduardo Noriega i Fele Martínez, Tesis es va convertir en tot un èxit de taquilla, gràcies a una inquietant trama sobre les snuff movies (que suposadament mostraven crims reals), una llegenda que a mitjan dels 90 circulava per tot el món. El film va llançar a l'estrellat Amenábar, avui dia un dels directors amb més prestigi del cinema espanyol.