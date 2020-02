L'audiència diària de Regió7.cat creix el 46,6% durant el gener

L'edició digital de Regió7 va accelerar el seu creixement durant el mes de gener amb una crescuda del 46,6 % de l'audiència diària respecte al mateix període del 2019. Si el gener de fa un any van ser 25.625 els lectors que van accedir a www.regio7.cat de mitjana cada dia, enguany el diari va tancar el gener del 2020 amb una mitjana de 37.569 lectors. Aquesta dada també és molt superior a la del desembre, de 32.781 lectors.

En xifres mensuals, Regió7.cat va atraure durant el gener del 2020 510.065 persones, el 34,4% més que el gener del 2019 (379.383). I quant a les pàgines vistes consultades, enguany s'ha assolit els 3,57 milions, davant dels 2,8 milions de fa un any, el 24 % més.

Entre els continguts més consultats del mes destaca la galeria de fotos de la cavalcada de Reis de Manresa, que es va veure 241.558 vegades. Quant a notícies pròpiament, la mort sobtada de Rosa Argelaguet, directora de la UPC de Manresa i regidora a Sallent; l'entrevista al manresà Marcelino Solà Traserra, de 109 anys, i un accident mortal a Calders van encapçalar el rànquing.

Actualment, entorn del 30% dels visitants del web de Regió7 hi accedeixen a través de les xarxes socials, essent Facebook la que més trànsit aporta. A la plataforma de Mark Zuckerberg, el diari hi és present amb un perfil general (@diariregio7) i dos de temàtics, dedicats al Berguedà (@regio7bergueda) i a Cultures (@cultures.regioset). S'hi publiquen diàriament una cinquantena de notícies utilitzant la tecnologia Instant Articles, que per a aquelles persones que disposen de l'aplicació mòbil de Facebook els permet gaudir d'una navegació més ràpida i senzilla pels articles.

En total, Regió7 suma gairebé 30.000 seguidors amb els seus diferents perfils de Facebook. És, però, la seva xarxa social germana, Instagram, on més està creixent aquest diari. Anit, en tancar edició, el perfil de Regió7 en aquesta plataforma –on el diari informa a través d'imatges i stories– tenia 16.400 seguidors, nombre que creix dia rere dia. Pel que fa a Twitter, @diariregio7 té 20.900 seguidors, i a Telegram, l'app a través de la qual el diari envia cada dia alertes gratuïtament, 2.786 persones hi estan apuntades.