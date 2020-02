Macaulay Culkin formarà part del repartiment d'«American Horror Story»

Ryan Murphy, creador i productor de la saga American Horror Story, ja ha tancat l'elenc per a la que serà la desena temporada de la ficció de terror del canal FX. Entre les incorporacions destaca el nom de Macaulay Culkin, el cèlebre protagonista de la pel·lícula Sol a casa. Segons va confirmar el mateix Murphy, a través d'un breu vídeo publicat al seu perfil d'Instagram, els nous lliuraments també tindran la participació de Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock, Sarah Paulson i Evan Peters. Ara per ara no s'ha revelat quina serà la temàtica dels nous episodis ni quin paper tindrà Culkin.