Presenten la primera querella a Espanya contra la difusió de 'fake news'

La Fiscalia de Barcelona ha presentat una querella contra una veïna de Sant Joan Despí per difondre a través del seu perfil de Twitter un vídeo que mostra un grup de joves violents en una aula i que va assegurar que són menors no acompanyats, tot i que les imatges van ser enregistrades a Brasil. La fiscalia acusa la dona per un delicte d'odi i discriminació amb l'agreujant de difusió per Internet. La causa és investigada per un jutjat de Sant Feliu de Llobregat. Aquesta és la primera acció legal presentada pel Ministeri Públic contra les conegudes com a fake news.

La querella parteix de la denúncia interposada, el juliol de l'any passat, per la Síndica de Greuges de Barcelona arran de la difusió per Internet i xarxes socials d'aquest vídeo amb expressions que associaven interessadament els menors immigrants no acompanyats amb violència a les aules. «T'envio un vídeo d'un centre educatiu per als immigrants menors d'edat que entren il·legalment a Espanya. Et prego que el difonguis perquè Espanya s'adoni d'una vegada com ens agraeixen que els acollim», diu el text que acompanyava el vídeo, que aviat es va fer viral.