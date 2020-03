Austràlia i la nova generació d'incendis, avui al «30 minuts»

Austràlia ha viscut un final de primavera i un estiu negres. Aquesta temporada han cremat 12 milions d'hectàrees, han mort 33 persones i com a mínim mil milions d'animals d'espècies autòctones, i han quedat destruïdes més de 3.000 cases. Els testimonis d'aquests grans incendis han estat bombers, policies i els ciutadans que han hagut d'abandonar els llocs on vivien, alguns dels quals ho han perdut tot. Els vídeos que van gravar van estremir el país i sorprendre el món sencer: imatges dels incendis més grans que s'havien vist mai i que els qui els van patir en primera persona no oblidaran i esperen no tornar a viure mai més.

Sobre les causes que han devastat bona part del país parla el reportatge Austràlia, els incendis que vindran, que el programa 30 minuts de TV3 estrena aquesta nit, a partir de les 21.55 h. A més de mostrar imatges impressionants i explicar algunes de les històries més dramàtiques que el foc ha provocat a Austràlia, la producció analitza si en un futur gens llunyà aquest tipus d'incendis podrien tenir lloc en qualsevol indret del planeta. Els experts ja parlen d'incendis de sisena generació, que s'alimenten de canvis en les condicions dels boscos: humitats molt baixes i temperatures extremes, acompanyat tot plegat per una alta càrrega de combustible en unes masses forestals amb un sotabosc descontrolat.