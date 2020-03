Netflix renova per una quarta i última temporada «Atípico», la sèrie sobre l'autisme

Netflix ha fet oficial la renovació per una quarta temporada de la sèrie Atípico, que serà també l'última. Segons ha informat la mateixa plataforma, la nova tanda tindrà deu episodis que s'estrenaran l'any vinent. Creada, escrita i produïda per Robia Rashid, el comiat tindrà les seves habituals Keir Gilchrist, Jennifer Jason Leigh, Michael Rapaport, Brigette Lundy-Paine, Nik Dodani, Jenna Boyd, Amy Okuda, Graham Rogers i Fivel Stewart. La ficció aborda, a través del seu protagonista, com és la vida d'un adolescent que té el trastorn de l'espectre autista.