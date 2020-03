Citen com a imputat Toni Soler pel gag a TV3 sobre els Mossos

Un jutge ha citat com a investigat per un delicte contra les institucions de l'Estat el director del programa Està passant de TV3, Toni Soler, i els col·laboradors Magí Garcia i Jair Domínguez, per un gag en què comparava els Mossos amb gossos, després de les càrregues en les protestes per la condemna a la cúpula del procés. Els tres hauran de declarar davant el jutge el pròxim 24 de març.

El titular de jutjat d'instrucció número 7 de Sant Feliu de Llobregat investiga el director del programa satíric de la televisió pública catalana i als seus dos col·laboradors arran d'una denúncia que va interposar la Fiscalia per un delicte contra les institucions de l'Estat, en la modalitat d'injúries greus als cossos i forces de seguretat, pel seu gag del passat 16 d'octubre, del qual Soler es va disculpar posteriorment en directe.

El cas deriva de les diligències que va obrir la Fiscalia de Barcelona, arran de la denúncia que sindicats de Mossos d'Esquadra van presentar pel gag, en considerar que injuriava el cos de la policia catalana. Al programa d'humor vespertí es van emetre dos dies després que es notifiqués la sentència del procés, imatges d'un gos amb una gorra de policia, així com amb casc d'antiavalots i una llançadora de foam, en un gag que jugava amb l'equívoc suscitat per la similitud fonètica entre les paraules en català «gossos» i «mossos».

Entre diversos insults als «gossos», els comentaristes del programa criticaven que, en lloc de protegir-te, un gos «et borda, et mossega o encara pitjor, et dispara bales de foam o pilotes de goma». El gag es va emetre coincidint amb la polèmica generada per l'actuació de la policia als disturbis a les manifestacions de protesta contra la condemnes als líders independentistes, que es van saldar amb nombrosos ferits.

Després de l'emissió del programa, la Trisindical dels Mossos –que agrupa el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), el Col·lectiu Autònom de Treballadors (CAT) i el Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME)–, així com l'Associació de comandaments de Policia de Catalunya (COPCAT) ho van denunciar a la Fiscalia de Delictes d'Odi de Barcelona en considerar que el gag no estava emparat pel dret a la llibertat d'expressió.

Poc després de l'emissió del gag, Soler es va voler disculpar davant la càmera, i va admetre que havia estat un gag «poc afortunat» i que entenia que els agents s'haguessin sentit ofesos.