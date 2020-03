La dona que va difondre un vídeo fals haurà de declarar davant el jutge

Un jutge ha citat com a investigada la primera internauta contra qui es va querellar la Fiscalia per una notícia falsa, en difondre un vídeo fals, que atribuïa actituds violentes a un grup de menors no acompanyats. El titular del jutjat d'instrucció número 5 de Sant Feliu de Llobregat, on viu la internauta, R. M. M. C., l'ha citat el 9 de març, com a investigada per un delicte contra els drets fonamentals.

La Fiscalia acusa en la seva querella la internauta de difondre el 13 de juny del 2019 al seu compte de Twitter un vídeo que mostrava les agressions d'un grup d'alumnes al Brasil a la seva professora, i els atribuïa falsament a un centre de menors no acompanyats d'Espanya, i amb això va contribuir a agreujar els prejudicis contra aquest col·lectiu vulnerable. Al missatge de Twitter, la internauta adjuntava el vídeo amb el text: «T'envio un vídeo d'un centre educatiu per als emigrants menors d'edat que entren il·legalment a Espanya. Et prego que el difonguis perquè Espanya s'assabenti d'una vegada com ens agraeixen que els acollim».