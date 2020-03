«The Magicians» s'acomiadarà de l'audiència amb la seva cinquena temporada

SyFy ha anunciat la sorprenent cancel·lació de la popular sèrie fantàstica The Magicians, un dels grans èxits del canal. La ficció creada per Sera Gamble i John McNamara s'acomiadarà de l'audiència el pròxim 1 d'abril amb l'emissió de l'últim episodi de la cinquena temporada. Basada en la saga literària homònima de l'escriptor Lev Grossman, The Magicians és protagonitzada per un grup d'estudiants de la Universitat Brakebills que descobreixen les seves habilitats màgiques mentre mantenen a ratlla un grup de temibles criatures malvades.