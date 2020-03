The CW estrenarà la setena i última temporada de «The 100» el pròxim 20 de maig

La setena i última temporada de la sèrie The 100 arribarà al canal The CW el pròxim 20 de maig, segons assenyala el portal Deadline. A partir d'aquest moment, els joves protagonistes de la popular ficció postapocalíptica començaran a tancar les seves trames. No obstant això, aquest no serà el final definitiu, ja que el creador de la sèrie original, Jason Rothenberg, ja està preparant un spin-off. Aquesta prolongació es tractarà d'una preqüela ambientada molt abans dels esdeveniments mostrats en la sèrie original, segons la informació de l'esmentat portal.