El canal 33 radiografia el paisatge humà del litoral amb «Ciutats de mar»

El canal 33 estrena aquesta nit a les 22.30 h Ciutats al mar, una sèrie documental que descobreix ciutats d'arreu del món que tenen mar. Marsella, Hong Kong, Hamburg, Sant Petersburg, Melbourne, Barcelona, Dakar, Amsterdam, Vancouver i Tel Aviv. Totes aquestes ciutats estan fortament marcades per la seva condició litoral i caracteritzades, des de temps immemorials, per un esperit de descoberta i d'aventura. La sèrie es passeja per un present que només es pot comprendre a través de la història agitada d'aquestes ciutats, i dialoga amb persones que hi interactuen. La ciutat francesa de Marsella serà la protagonista del primer lliurament de la sèrie.